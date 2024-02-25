الجمعية العمومية لنقابة مهندسين القاهرة تعتمد ميزانية 2023

اعتمدت الجمعية العمومية لنقابة مهندسين القاهرة ميزانية النقابة لعام ٢٠٢٣ بفائض وصل إلى ٢٣ مليون جنيه ووافقت الجمعية علي الموازنة المطروحة لعام ٢٠٢٤.



كانت نقابة مهندسين القاهرة قد عقدت جمعيتها العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ بحضور المهندس حسام عفيفي رئيس النقابة والمهندس ضياء الكيكي رئيس النقابة والمهندس نادر شمس أمين الصندوق.

في بداية كلمته رحب عفيفي بالمهندسين الحضور داعيا الجميع للتكاتف للنهوض بمستقبل النقابة وتحقيق النتائج المرجوة.

وقال عفيفي إن مجلس النقابة عمل علي مدار العام المنقضي بكل جد حيث تم الانتهاء من تطوير نادي المهندسين بأبو الفدا بمستوى يليق بالمهندسين، كما تم الانتهاء من إنشاء المرحلتين الأولي والثانية من نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة وكذا تم الانتهاء من حوالي ٨٠% من المرحلة الثالثة والتي تشمل المبني الاجتماعي وحمام السباحة.

فيما استعرض المهندس ضياء الكيكي أمين النقابة أبرز الأنشطة خلال عام ٢٠٢٣ وقال الكيكي إن مجلس النقابة الحالي أخذ علي عاتقه مهام كبيرة عمل كل مافي وسعه لتحقيقها مشيرا أن أبرز هذه المهام هو ماتم من تطوير للأندية والمقار النقابية، وكذلك تطوير الخدمات النقابية والأنشطة الاجتماعية المقدمة للسادة المهندسين وأسرهم.

وأكد الكيكي في كلمته اهتمام مجلس نقابة القاهرة بتدريب المهندسين حديثي التخرج وذلك بتوفير دورات تدريبية متميزة لهم.

ولفت الكيكي أيضا إلي دور نقابة القاهرة المهم في قانون التصالح ومزاولة المهنة.

ثم استعرض الكيكي أهم الإنجازات لعام ٢٠٢٣ من خلال برزنتيشن تم إعداده لاطلاع أعضاء الجمعية العمومية عليه.

وبدوره استعرض المهندس نادر شمس أمين الصندوق قوائم الدخل لعام ٢٠٢٣ لكلا من مقار النقابة ونواديها.

لافتا أن هناك فائض بإيرادات الأنشطة وإيرادات عائد استثمارات البنوك والدمغة الهندسية.

ولفت شمس أثناء عرضه للميزانية بكل تفاصيلها أمام العمومية.

ان مجمع الفائض التراكمي للنقابة شهد زيادة حيث اصبح ١٥٢،٩٧٨ مليون بعد ان كان ١٣٠،٠٣٧ مليون خلال العام الماضي.

واستعرض شمس أيضا المصروفات والايرادات بناديي حلوان وابوالفداء.

وبعد أن فند شمس جميع البنود مفصلة للأعضاء.

أعلن ان إجمالي الفائض بالنقابة للعام ٢٠٢٣ هو (٢٣،١٢٠ مليون جنيه)

ووجه في نهاية كلمته الشكر لأعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية وللعاملين بالنقابة والنوادي.