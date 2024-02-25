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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الأوبرا تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم (تفاصيل)

بوابة الوفد الإلكترونية

 تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو احمد عامر فى ذكرى رحيل كوكب الشرق ام كلثوم، وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء 27 فبراير، ضمن خطط وزارة الثقافة للاحتفاء باعلام الموسيقى والغناء.

يتضمن البرنامج باقة من اجمل اعمال كوكب الشرق منها امل حياتي ، الأطلال ، حيرت قلبي وفكرونى الى جانب موسيقي الي سيدتى .. اداء رحاب عمر .حنان الخولي ، صابرين النجيلي واسماء كمال .

جدير بالذكر ان دار الاوبرا، اعدت مجموعة من الفعاليات خلال شهر فبراير بمناسبة ذكرى رحيل ام كلثوم تأتى بهدف نشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى ولتعريف الاجيال الجديدة بالتاريخ الفنى لعظماء الموسيقى العربية .

 

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