إنخفاض أسعار الدواجن البيضاء بأسواق البحيرة

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بأسواق الطيور الطازجة بمدن البحيرة، صباح اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024، بمقدار ثلاثة جنيهات للكيلو الواحد، حيث تراوحت الأسعار مابين 94 إلى 96 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع ما بين 114 إلى 116جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي ما بين 138 إلى 140 جنيهًا للكيلو، وأسعار وراك ما بين 110 لـ 112 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البانيه ما بين 194 إلى 196 جنيهًا للكيلو، وأسعار شيش ما بين 190 إلى 192 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار فصوص ما بين 194 إلى 196 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار شاورما ما بين 195 إلى 197جنيهًا للكيلو.

ووصلت أسعار هياكل ما بين 50 إلى 52 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار جناح ما بين 70 إلى 72 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار كبد وقوانص ما بين 110 إلى 112 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار كبد صافي ما بين 130 إلى 132 جنيهًا للكيلو ، وتراوحت أسعار بط فرنساوي ما بين 105 إلى 107 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الأرانب ما بين 120 إلى 122 جنيهًا للكيلو.