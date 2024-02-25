تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة بالعجوزة

تباشر نيابة شمال الجيزة، اليوم الأحد، التحقيق فى واقعة مقتل الشاب "عمر" 18 عامًا "ترزي"، بطعنتين خلال مشاجرة في العجوزة، وأمرت النيابة بحبسه المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد انتقلت إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

وأمرت بتشريح الجثة واعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، كما كلفت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الحادث تمهيدا لتفريغها، وبيان ما بها من بيانات يمكن الاستفادة منها خلال حركة سير التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين كشفوا أن مشاجرة حدثت بين طرف أول سائق "شقيق المتوفى"، وطرف ثان، مقاول ونجل عمه، تدخل خلالها المجني عليه لمناصرة شقيقه ولقي مصرعه طعنا على يد الطرف الثانى، بتسديد طعنتين له.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "عمر ه" 18 سنة، ترزي مصاب بطعنتين نافذتين ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بأرض اللواء بدائرة القسم، جري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين وباقي طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.