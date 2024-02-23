الجمعة 23 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 9 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الإسكندرية

مراكز لعلاج الإدمان
مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة

 قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية والجهات المختصة بحملة أمنية لضبط المراكزالعلاجية غير المرخصة والتى تمارس أٌطر علاجية خاطئة بنطاق محافظة الإسكندرية 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عدد (9) مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كما تم ضبط (9أشخاصمن المشرفين على تلك المراكز "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها(عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص– عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورهالاسيما ضبط المراكز العلاجية غير المرخصة. 

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