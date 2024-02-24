السبت 24 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الغرف التجارية: انخفاض 30% على أسعار السلع في معراض أهلا رمضان

أهلا رمضان
أهلا رمضان

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن جميع السلع المرتبطة بالدولار ستشهد انخفاضًا كبيرًا خلال الأيام المقبلة.

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تكثيف المرور على معارض "أهلا رمضان" للتأكد من توافر السلع وجودتها بالشرقية

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محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "أهلا رمضان" بأبورديس بنسبة تخفيض 20%

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “في المساء مع قصواء” الذي يعرض على قناة “سي بي سي” اليوم السبت، إلى استمرار افتتاحات معارض “أهلا رمضان” في كل المحافظات لتغطية جميع القرى والنجوع والمراكز.

وأوضح أنه جرى تغطية كل المحافظات من معارض “أهلا رمضان” بخصومات تصل من 15 لـ 30% على حسب نوع السلعة.

أسعار السلع ستنخفض بعد تراجع الدولار في السوق الموازية

 وأكد أن المحافظين افتتحوا المعارض بعد تقديم الدعم الكامل لتشغيل المعارض من أراضي وكهرباء وحراسة، موجها الشكر لهم.

وتابع: "الفترة القادمة ستشهد انخفاضا أكبر في الأسعار، لأنه مع تواصل انخفاض الدولار والذي انخفض ما يقرب من 15 جنيها ووصل سعره دون الـ50 جنيها، سنشهد انخفاضا في الأسعار ونتفائل خيرا الفترة القادمة".

 

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