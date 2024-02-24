تكثيف المرور على معارض "أهلا رمضان" للتأكد من توافر السلع وجودتها بالشرقية

تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور اليومي على معارض "أهلا رمضان" للتأكد من توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة أمام المواطنين بجميع المعارض المقامة بنطاق المحافظة، وذلك من أجل تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

شدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين بمراجعة صلاحية المنتجات المعروضة ومدي إلتزام التجار بعرض بضائعهم بأسعار مخفضة عن السوق مع تزايد القوة الشرائية للمواطنين لسد إحتياجاتهم من السلع الغذائية بكافة أنواعها وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر المبارك واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال غير الملتزمين.

أوضح المحافظ أن معارض "أهلا رمضان" المقامة بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة عن نظيرتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتي التموين والطب البيطري للمرور على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من الإلتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة وجوده المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين، والتنبيه في حاله عدم الالتزام بالأسعار المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين دون تهاون.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تابع مع المهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، حركة البيع والشراء بمعارض "أهلاً رمضان" وذلك للتأكد من توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين والإلتزام بالبيع طبقاً لقائمة الأسعار الإسترشادية مع وضع التسعيرة على المنتجات المعروضة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة انتهت من إقامة معارض "أهلاً رمضان" بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وكبار التجار ، وذلك تحت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يحاول التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية أو يقوم بحجبها أو منعها من السوق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيراً الي ان المحافظة حريصة على التصدي لموجه غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع والمواد الغذائية وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بالشرقية، أن معارض اهلاً رمضان والتي تم إقامتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة تضم كافة السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق تتراوح ما بين 20 إلى 25 % وبجودة عالية، وذلك في إطار التعاون بين المحافظة والغرفه لمكافحة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن معرض "أهلاً رمضان" هذا العام يشارك فيه عدد كبير من شركات ومصانع السلع الإستراتيجية ويأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين إستعداداً لشهر رمضان الكريم والذي يتضاعف فيه حجم الإستهلاك ، كما جرى تشكيل لجان رقابية وتفتيشية من قبل الغرفة للتأكد من جودة السلع المعروضة، وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض والذي قرره محافظ الشرقية ، مشدداً على الإستمرار والإلتزام بدعم جميع السلع الإستراتيجية والأساسية للمواطنين والوقوف جنباً إلى جنب مع الحكومة في تخفيف العبء عن المواطنين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد افتتح معرض "أهلاً رمضان" لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وذلك بجوار مسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المعرض يحتوي على كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية وياميش رمضان، بالإضافة إلى معارض السلع الاستهلاكية والتي تقيمها المحافظة بالتعاون مع كبار تجار الجملة وكذلك منافذ القوات المسلحة وأمان المنتشرة بنطاق المحافظة للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجاً.

وتفقد محافظ الشرقية، أجنحة المعرض للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها عن السوق بنسب تتراوح ما بين 15 إلي 20 % والتقى بالمواطنين، واطمأن منهم على أسعار السلع المعروضة ، مشدداً على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والألبان وياميش رمضان.

ونتيجة للإقبال المتزايد من أبناء المحافظة على المعرض لشراء احتياجات الشهر الفضيل، قرر محافظ الشرقية خفض أسعار بعض السلع والمواد الغذائية واللحوم تيسيراً على المواطنين، مشدداً على رئيس حي ثان بتشكيل فريق عمل لمتابعة المعرض بصفة يومية، والتأكد من التزام الشركات وكبار التجار بتقديم منتجاتها بالأسعار المحدده.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة انتهت من إقامة معارض "أهلا رمضان" بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية والقوات المسلحة ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وشارك في الإفتتاح المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ووائل عنان، أمين عام الغرفة التجارية بالشرقية، والدكتور وديع انطوان نائب رئيس الغرفة التجارية، ووائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشعبان أبوالفتوح رئيس حي ثان الزقازيق.