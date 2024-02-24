مايا مرسي لنجم وموسي: “صوتكم كلمة شرف مصر ووسام على صدر المرأة المصرية”

وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، رسالة تحت عنوان "سيدات مصر … دبلوماسيات مصر "، للسفيرة الدكتورة نميرة نجم محامي فلسطين في محكمة العدل الدولية، و المستشار د. ياسمين موسي ممثل الحكومة المصرية في جلسات إستماع مرافعات المحكمة العدل الدولية في شرعية الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة .



وقالت مرسي في رسالتها المنشورة علي الفيسبوك : “الخارجية المصرية العريقة المرافعة المحترفة القانونية في محكمة العدل الدولية من د نميرة نجم (عضوة وفد فلسطين) ود. ياسمين موسى (ممثلة جمهورية مصر العربية في المرافعة) صوتكم في كل حرف وفي كل كلمة شرف مصر ووسام على صدر المرأة المصرية” .

وكانت قد قدمت السفيرة د. نميرة نجم المحامي و خبير القانون الدولي ومحامي فلسطين امام محكمة العدل الدولية، التهاني لزميلتها المستشارة ياسمين موسي على ادائها الرائع والمتميز والدفوع القوية التى قدمتها بإسم مصر في مرافعتها دعما لفلسطين وحقوقها وذلك في قاعة المحكمة العدل الدولية بلاهاي.

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