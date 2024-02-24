منظمة المرأة العربية تعقد ورشة عمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

تعقد منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبالتنسيق مع الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، ورشة عمل افتراضية عبر تطبيق Zoom حول "إشراك القائمين على إدارة الانتخابات في تحقيق المساواة بين الجنسين"، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 29 فبراير/شباط 2024.

تهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على الممارسات التي يرصدها المراقبون على الانتخابات العامة والتي قد تعد تمييزاً ضد المرأة، وذلك بهدف إشراك القائمين على عملية إدارة الانتخابات في تحقيق المساواة بين الجنسين،

وتتناول الدورة عدة موضوعات منها التوعية بأهمية إدماج منظور المساواة بين الجنسين لدى إدارة الانتخابات، وعرض الاستمارة التي أعدتها منظمة المرأة العربية وكذا تجربة المنظمة في المراقبة على الانتخابات.

تُعقد الورشة بمشاركة 35 شخصاً من أعضاء الشبكة العربية للإدارات الانتخابية وممثلي الإدارات الانتخابية في الدول العربية