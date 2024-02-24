السبت 24 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

منظمة المرأة العربية تعقد ورشة عمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

بوابة الوفد الإلكترونية

تعقد منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبالتنسيق مع الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، ورشة عمل افتراضية عبر تطبيق Zoom  حول "إشراك القائمين على إدارة الانتخابات في تحقيق المساواة بين الجنسين"، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 29 فبراير/شباط 2024.

txt

رئيسة المجلس القومي للمرأة تعرض على سفير بيلاروسيا تمكين المرأة

txt

محافظ سوهاج يشهد ختام البرنامج التدريبي الثاني "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

تهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على الممارسات التي يرصدها المراقبون على الانتخابات العامة والتي قد تعد تمييزاً ضد المرأة، وذلك بهدف إشراك القائمين على عملية إدارة الانتخابات في تحقيق المساواة بين الجنسين، 

وتتناول الدورة عدة موضوعات منها التوعية بأهمية إدماج منظور المساواة بين الجنسين لدى إدارة الانتخابات، وعرض الاستمارة التي أعدتها منظمة المرأة العربية وكذا تجربة المنظمة في المراقبة على الانتخابات.

تُعقد الورشة بمشاركة 35 شخصاً من أعضاء الشبكة العربية للإدارات الانتخابية وممثلي الإدارات الانتخابية في الدول العربية

مواد متعلقة

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" يحقق إيرادات ضئيلة

بعد قليل. الدستورية العليا تعقد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بمناسبة مرور ١٠ سنوات على دستور ٢٠١٤

دانا البرزنجي : تجميل الأسنان هذه الفترة يتجه نحو التركيبات والألوان التي تبدو كالطبيعية

ليه تعشها لوحدك .. إيرادات صادمة للفيلم منذ طرحه بالسينما

العرب لن ينسوا المجازر الصهيونية فى فلسطين

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى

“هي نجمة والعوضي أقل منها”.. مصدر مقرب يفجر مفاجآت عن طلاق ياسمين عبدالعزيز

محافظ الغربية يتفقد معرض “معا ضد الغلاء" بكفر الزيات
الجريدة الورقية