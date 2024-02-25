الأحد 25 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقتصادي: "رأس الحكمة" أضخم مشروع استثماري في مصر

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن مشروع رأس الحكمة شراكة مصرية إماراتية وهذه ليست أول مرة تتعاقد فيها الدولة مع أحد المستثمرين مقابل حصة نقدية وأخرى عينية.

مشروع رأس الحكمة

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متى تنخفض أسعار السلع بعد توقيع صفقة رأس الحكمة؟

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عضو اتحاد الصناعات: الدولة وضعت "رأس الحكمة" كأولوية لتعمير الساحل الغربي

 وأوضح “جاب الله”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على شاشة قناة “إكسترا نيوز”، أن مثل هذه الصفقة حدثت قبل ذلك عدة مرات، لكن كانت تحدث في إطار كومباوند محدود الحجم، لكن الآن أمامنا أكبر وأضخم مشروع استثماري في مصر.




وأضاف أن مشروع رأس الحكمة عبارة عن شراكة بين دولتين بنسب محددة ومقررات واضحة لكل دولة، ويتم تقديم منتج عقاري للجمهور خلال فترة زمنية محددة، موضحا أن الدولة المصرية عملت على تطوير منطقة رأس الحكمة قبل أعوام، ونفذت محطات لتحلية المياه.

 

وتابع: "لا زالت تنفذ الكثير من المشروعات في منطقة الساحل الشمالي، إضافة إلى القطار الكهربائي السريع الذي يربط رأس الحكمة مع مدينة العلمين والعين السخنة والقاهرة، ما يعطي للمنطقة قيمة استراتيجية كبيرة".

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