السبت 24 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

عضو اتحاد الصناعات: الدولة وضعت "رأس الحكمة" كأولوية لتعمير الساحل الغربي

المهندس أمجد حسنين
المهندس أمجد حسنين

أكد المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الإعلان عن مشروع “رأس الحكمة” كان خبر سعيد للمواطنين على عده محاور، أولهما أنه لأول مرة في التاريخ يكون هذا الاستثمار الأجنبي بهذا الشكل وقيمة الاستثمار.

مشروع “رأس الحكمة” 

وأوضح “حسنين”، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هذا المشروع سيحول الساحل الشمالي من العمل الموسمي لعمل دائم ويتحول لنظرة عمل طوال العام، منوهًا بأن مشروع غدًا سيضع الساحل الشمالي على خريطة السياحة في مصر.

 

وشدد على أن اختيار مدينة "رأس الحكمة" لهذا المشروع الاستثماري الضخم لم يكن شئ طارئ، إلا أن هذا المدينة في مخطط الدولة 2052 وهي إحدى المدن الرئيسية الجديدة التي كانت تعمل الدولة على تعميرها، موضحًا أن هذه الاستثمارات الضخمة في هذا المشروع ستعمل عليه العديد من الشركات المصرية وتعمل بها عمالة مصرية أثناء وبعد الإنشاء.

وأوضح أن مدينة رأس الحكمة تتكون من 50 كيلو ساحل وهو رقم غير مسبوق كما أن لها مكان جغرافي متميز بالقرب من الدول الأوروبية،  والموقع عبقري ويجعلنا نحول الساحل الشمالي من المنظور الموسمي لمنظور الاستهداف طوال العام، مشددًا على أن أهل المنطقة هم أكبر المستفيدين من إنشاء هذه المدينة وسيوفر لهم فرص عمل عديدة جدًا.

 

وتابع: "موقع رأس الحكمة عبقري وسيغير النظرة المتوارثة عن الساحل الشمالي بأنه موسمي".

مواد متعلقة

اتحاد الغرف السياحية: "رأس الحكمة" سيضع الساحل الشمالي على الخريطة العالمية

نقيب الفلاحين: أراضي مصر لا تُصلح لزراعة الشاي.. والتبغ مُضر للتربة

متحدث الحكومة: مشروع “رأس الحكمة” سيوفر حصيلة من النقد الأجنبي وفرص العمل

خبير سياحي: مشروع "رأس الحكمة" سينافس العديد من المشروعات الكبرى

وليد فواز: "أدواري في رمضان كلها شر.. سبايسي"

خبير اقتصادي: انخفاض الدولار من التأثيرات الإيجابية لصفقة "رأس الحكمة"

خالد الجندي يُشيد بصفقة “رأس الحكمة”: السيسي يعمل لرخاء مصر

خالد الجندي: مشروع "رأس الحكمة" نصر وتأييد من الله لبلدنا
الجريدة الورقية