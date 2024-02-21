الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

فئات يحق لها إضافة المواليد على بطاقة التموين

بطاقات تموينية
بطاقات تموينية

فئات يحق لها إضافة المواليد على بطاقة التموين.. يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"عن الفئات التي يحق لها إضافة مواليد جدد على بطاقتهم التموينية، بغية الاستفادة من الدعم التمويني.

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 الفئات التي يحق لها إضافة المواليد

وشملت الفئات التي يحق لها إضافة المواليد: حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة وأبناء مستحقي معاش تكافل وكرامة، وأبناء الأسر البديلة وهم الأبناء بالكفالة، وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي

البطاقات التموينية

ويمكن إضافة إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية، للفئات الأولى بالرعاية، عبر مكاتب التموين المنتشرة في كافة المحفاظات.

شروط قبول طلب إضافة المواليد الجدد

أن يكون الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية 4 أفراد.

لا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة 4 أفراد إضافة المواليد.

ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات.

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