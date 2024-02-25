البورصة تخسر 73 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم على خلفية تراجع الدولار

تراجعت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع بصورة حادة بعد تراجع سعر الدولار أمام العملة المحلية بالسوق السوداء على خلفية صفقة رأس الحكمة .

خسر رأس المال السوقي للأسهم بقيمة73 مليار جنيه، في اول 5 دقائق من التداول ووصل إلى مستوي 2.007.1 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 4.8% ليصل إلى مستوي 27904نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.5%

هبط مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 4.8%.