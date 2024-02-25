الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدينار الكويتي بالبنوك صباح اليوم الأحد

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد مقابل الجنيه المصري، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تؤثر على سعر العملات.

txt

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك اليوم الأحد

txt

أسعار صرف الدولار في التعاملات المسائية


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم الاحد:
سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي نحو 100.24 جنيه للشراء و 100.66 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 99.29 جنيه للشراء و100.2 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 99.42 جنيه للشراء و 100.3 جنيه للبيع.
كما وصل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 99.42 جنيه للشراء، 100.3 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان نحو 99.10 جنيه للشراء، 100.6 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء، 100.6 جنيه للبيع.

مواد متعلقة

أسعار صرف الدولار بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم الأحد

أسعار صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الاحد

نشرة التوك شو.. تنمية 5 مدن بعد رأس الحكمة ونصيحة لشراء الذهب

أسعار صرف الدولار فى منتصف التعاملات

أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم السبت

خبير: مشروع رأس الحكمة يعيد الاقتصاد المصري للمسار الصحيح

كيف يُشكّل الاقتصاد الرقمى نماذج جديدة للتعاون والتبادل؟
الجريدة الورقية