أسعار صرف الدينار الكويتي بالبنوك صباح اليوم الأحد

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد مقابل الجنيه المصري، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم الاحد:

سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي نحو 100.24 جنيه للشراء و 100.66 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 99.29 جنيه للشراء و100.2 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 99.42 جنيه للشراء و 100.3 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 99.42 جنيه للشراء، 100.3 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان نحو 99.10 جنيه للشراء، 100.6 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء، 100.6 جنيه للبيع.