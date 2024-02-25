إستكمال توعية الشباب للاستفادة من برنامج "مشروعك" بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن إستكمال البرنامج التوعوي لشباب الخريجين عن كيفية الإستفادة من مبادرة مشروعك والذي يهدف إلي إتاحة قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للشباب؛ وذلك لتوفير فرص عمل من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية «مشروعك» بتمويل من البنوك المصرية والذي ساهم بشكل ملموس في دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات، تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ويتضمن البرنامج التوعوي تنفيذ سلسلة ندوات على مستوى المراكز والقرى تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة فتح قنوات جديدة لتيسير كافة الإجراءات وتنويع المشروعات لتلبية احتياجات السوق من المنتجات المختلفة.

كذلك توفير كافة سبل الدعم والرعاية للشباب الراغبين في الحصول على تمويل لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم وتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، لما يمثله البرنامج من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات، وخلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.