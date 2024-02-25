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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

عاجل.. انهيار أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأحد

الذهب
الذهب

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد، في محلات الصاغة، وذلك في ضوء ما يشهده السوق العالمي من اضطرابات وأزمات اقتصادية تؤثر على سعر المعدن الأصفر.

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وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الأحد: 
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2930 جنيهًا
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3349 جنيهًا
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2511 جنيهًا
وجاء سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة والأسواق المحلية نحو 23440 جنيهًا
كما سجل سعر أوقية الذهب نحو 2036 دولار.
وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو  3349 جنيهًا
وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 8372 جنيها
ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 16745 جنيها

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