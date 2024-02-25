عاجل
عاجل.. زلزال جديد بقوة 5.9 درجة يضرب الصين
الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يستضيف المحلة بمؤجلات الجولة الخامسة للدوري بعد غدٍ

الأهلي
الأهلي

يستضيف الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي نظيره بلدية المحلة على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

txt

موعد لقاء الأهلي الختامي بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

ويسجل الأهلي مساء يوم الثلاثاء المقبل ظهوره المحلي من جديد بعد خوضه ست مباريات فقط في بطوله الدوري الممتاز محققا الفوز في أربع لقاءات والتعادل في مواجهتين ولم يتلقى اي خسائر.

ويخوض الأهلي المواجهة محتلاً الترتيب العاشر بجدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة.

على صعيد متصل ، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في مرحلة دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أفريقيا عندما يلاقي نظيره يانج افريكانز التنزاني مساء يوم الجمعة المقبل الموافق الأول من شهر مارس.
وحسم الأهلي ويانج افريكانز تأهلهما إلى الدور التالي من المنافسات بالبطولة بعد الفوز العريض الذي حققه الفريق التنزاني على نظيره شباب بلوزداد برباعية من دون رد ليأتي الفريق التنزاني وصيفا للمجموعة الرابعة برصيد ٨ نقاط فيما يأتي الأهلي متصدراً برصيد 9 نقاط.
بينما ودع شباب بلوزداد وميدياما الغاني منافسات البطولة.

مواد متعلقة

هشام نصر: الأهلي ليس طرفا في أزمة كهربا وديون الزمالك تخطت المليار
الجريدة الورقية