محافظ الغربية يتابع إزالة التعديات ضمن أعمال الموجه 22

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في اليوم الأول لبدء تنفيذ المرحلة الثانية لأعمال الموجه الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

وأسفرت الحملات في اليوم الأول للمرحلة الثانية عن إزالة حالة بناء مخالف على مساحة 28م2 و9 حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة 4 قيراط و3 أسهم و4 حالات تعدي على الارضي الزراعية الخاصة على مساحة 2122م2، كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة حالتين متغيرات مكانية غير قانونية.

وشدد محافظ الغربية على إستمرار أعمال الموجه 22 بكل شدة وحزم والتعامل الفوري في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.