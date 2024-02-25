خالد بيبو : اشاعة أخيرة لياسر ابراهيم لحسم موقفه واندهشت من عدم مشاركته مع المنتخب

أكد خالد بيبو مدير الكرة أن الاهلي يخوض كل مباراة علي حدة ومباراة بلدية المحلة مهمة جدا في بطولة محببة لجماهير الاهلي وبعدها مبارة افريقيا ثم مباراة نهائي كأس مصر وكلها نسعي للفوز بها.



واضاف بيبو في تصريحات لبرنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن عبر قناة dmc: أن ياسر ابراهيم اشتكي من الخلفية وقام بعمل اشاعة وسيقوم بعمل اشاعة أخري غدا واللاعب يقدم اداء جيد واندهشت من عدم مشاركته مع المنتخب وكان يجب أن يشارك لانه يقدم أداء جيد مع الاهلي واستبعاده ثم قدومه مرة أخري يكشف ان المدرب لم يختر بشكل جيد .

وواصل أن محمد الشناوي ملتزم جدا ببرنامجه التأهيلي بشكل جيد ويعرف المطلوب منه خاصة وأنه كابتن للاهلي ويسعي للعودة من جديد .