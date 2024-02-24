السبت 24 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

طقس الإمارات.. ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة

طقس الامارات
طقس الامارات

كشف المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة، حالة الطقس اليوم السبت، موضحًا أن الطقس السائد غائم جزئيًا أحيانًا يصبح غائمًا ليلًا على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح غدًا الأحد، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

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الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة المفاجئ

رياح شمالية غربية 


وأضاف المركز، إن الرياح ستكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفًا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:50 والمد الثاني عند الساعة 02:50 والجزر الأول عند الساعة 19:59 والجزر الثاني عند الساعة 27:07

موج خفيف في بحر عمان 


وتابع، في بحر عمان يكون الموج خفيفًا ويحدث المد الأول عند الساعة 09:30 والمد الثاني عند الساعة 22:40 والجزر الأول عند الساعة 16:08 والجزر الثاني عند الساعة 04:43
وجاءت درجات الحرارة كالاتي:
أبو ظبي العظمى 28 والصغرى 17
دبي العظمى 28 والصغرى 18 
الشارقة العظمى 28 والصغرى 15
عجمان العظمى 28 والصغرى 19
الفجيرة العظمى 25 والصغرى 18
رأس الخيمة العظمى 29 والصغرى 15

العـين العظمى 30 والصغرى 15

الرويس العظمى  26 والصغرى  13 

أبوموسى العظمى 23 والصغرى  21 

دلـمـا العظمى 23  والصغرى 19 

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