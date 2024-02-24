طقس السعودية.. تقلبات جوية وسقوط أمطار غزيرة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية السعودية من حالة الطقس اليوم السبت موضحة أن هناك تقلبات جوية عبارة عن أمطار متوسطة إلى غزيرة في المناطق الشمالية مع نشاط للرياح سطحية تتسبب بعواصف غبارية في عدة مناطق في الرياض.

منخفض جوي

وتوقعت، أن يقترب المنخفض الجوي من شمال شرق السعودية تدريجيًا بطبقات الجو العليا بالتزامن مع تدفق رطوبة مدارية من جهة الجنوب، حيث تصبح الاحوال الجوية غير مستقرة مرفقة بكميات من السحب الكثيفة بإرتفاعات متتالية فوق أجواء عديدة من وسط المملكة وشمالها.

سقوط زخات الأمطار

وأوضحت، أنه قد تستمر بعض زخات الأمطار في الظهيرة حتى مساء اليوم السبت في مناطق محددة من الحائل والقصيم وتشمل شمال المنطقة الشرقية وحفر الباطن تكون غزيرة في بعض المناطق أحيانًا، وتمتد السحب الممطرة بشكل متفرق من لفترات متأخرة من الليل وصباح الاحد إلى مناطق محددة وسط المنطقة الشرقية، كما تؤدي الكتل الهوائية القادمة من الشمال الشرقي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة بدءًا من المناطق الشمالية يوم السبت وتمتد سريعًا إلى مناطق الوسطى والشرقية يومي الاحد والاثنينويشمل ذلك العاصمة الرياض.