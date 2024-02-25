وزير الرياضة يشهد نهائي دوري مراكز الشباب توتال انرجيز بمحافظة بورسعيد

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي..

شَهِدَ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ؛ واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نهائي دوري مراكز الشباب توتال انرجيز بمحافظة بورسعيد، بين فريقي مركز شباب الجرابعة ومركز شباب سبورتنج، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور لفيف القيادات التنفيذية والتشريعية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وتوُج فريق مركز شباب الجرابعة بطلًا لدوري مراكز الشباب توتال انرجيز محافظة بورسعيد بعد تغلبه علي فريق مركز شباب سبورتنج في المباراة النهائية التي أُقيمت علي ملعب المدينة الرياضية، بضربات الترجيح بعد إنتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي، ليتأهل الجرابعة إلي التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية.



أكد وزير الشباب والرياضة، الاهتمام البالغ بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج وتطوير المنشآت داخل جميع المحافظات في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مبيناً أن الوزارة ماضية في التوسع في المشروعات بالمحافظات المختلفة، والتي تلقى إقبالا كبيراً من النشء والشباب، لافتًا إلي أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحداً من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب.



وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.



ولفت وزير الشباب والرياضة، إلي متابعته بعناية تنظيم دوري مراكز الشباب من خلال الوزارة وشركة توتال، والسعي إلي توفير كافة الدعم والمساعدة اللازمة لإنجاح هذا الدوري وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم الشباب والرياضة، مشيرًا إلي العمل علي زيادة الجوانب المتعلقة بالخطط التسويقية والترويجية والإعلانية للدوري، مع مراعاة الشق التربوى الذى تراعيه الوزارة فى منافسات الدورى واتخاذ الإجراءات الواجبة.



وأشار الوزير إلي أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.



وقال صبحي :"كل االشكر والتقدير إلي كل القائمين علي تنفيذ دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة، وبخاصة مع انطلاق نهائيات المحافظات، والجهد المشكور من جانب الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية من خلال الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ومديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وشركة توتال، وكل من له دور لخروج هذا النهائي بشكل ناجح وملفت".

أقيمت مباريات البطولة علي ملاعب مركز شباب السلام، ومركزشباب القابوطي، بمشاركة ٣٦٧ لاعب، حيث أحرزوا ۲۱۳ هدف في ٥٦ مباراة.



وجاءت الفرق المشاركة بدوري مراكز الشباب توتال انرجيز بمحافظة بورسعيد: مركز شباب سبورتنج، مركز شباب بورفؤاد، مركز شباب العاشر، مركز شباب الجرابعة، مركز شباب المناصرة، مركز شباب الحرفيين، مركز شباب الزهور، مركز شباب بورسعيد، مركز شباب السلام، مركز شباب الاستاد، مركز شباب القابوطي، مركز شباب الرضوان، مركز شباب عرب زيدان، مركز شباب أم خلف، مركز شباب الخريجين، مركز شباب بحر البقر (شرقية).

حضر المباراة كل من الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، اللواء اسماعيل الفار، مساعد الوزير لقطاع الشباب والمشرف العام على قطاع الشباب، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والرياضية، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشباب، الدكتور علاء جاب الله مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية،احمد سعيد مدير عام المدن الشبابيه للقناه وسيناء، عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





