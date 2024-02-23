ضربة قوية.. الأهلي مهدد بفقدان ياسر إبراهيم أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

أصبح ياسر إبراهيم ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مهدداً بالغياب عن لقاء الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر.

وغادر ياسر إبراهيم مباراة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وشارك أكرم توفيق بدلاً من ياسر إبراهيم بسبب الإصابة بينما يخضع اللاعب للأشعة لتحديد موقفه من خوض نهائي كأس مصر.

وتقدم الأهلي بهدف حسين الشحات في مرمى ميدياما في الدقيقة 48 من عمر المباراة.