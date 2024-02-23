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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عامر حسين: أتمنى تغيير نظام الدوري المصري لموسم واحد

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن مواعيد مباريات الدوري المصري المتبقية التي تم اعلانها حتى نهاية الموسم الحالي.

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وقال عامر حسين، في تصريحات تليفزيونية: "أتمنى تغيير شكل الدوري لموسم واحد كمرحلة انتقالية ولم نستطع حسم موعد نهاية الدوري ، ولو كل الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية، وصلت للنهائي سينهي الدوري في أول أغسطس المقبل".

وأضاف "سوف نعلن على الأربع الجولات المتبقية في الدوري، بعد اتضاح الصورة بشأن الفرق المهددة بالهبوط".

وأتم تصريحاته "الفترة ما بين نهاية الدوري الحالي وبداية الموسم المقبل ما بين شهر ونصف، وسيكون هناك اجتماع بين أحمد دياب وجميع الأندية لوضع كافة التصورات بشأن شكل مسابقة الدوري في الموسم الجديد".

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