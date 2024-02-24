٣ نصائح بسيطة تساعد على ضبط السكر في الدم

أوصى الأطباء مرضى السكري بضرورة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضة، للمساعدة على استكمال العلاج الطبي والسيطرة على المرض بشكل فعال.

نصائح لضبط السكر في الدم

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين"، نستعرض أهم النصائح للسيطرة على السكري من دون دواء.

​تناول الطعام الصحي

ويتمثل في الأطعمة الكاملة قليلة السكريات المكررة والكربوهيدرات، بالاضافة إلى الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

وذلك لأنها تحسن حساسية الأنسولين وتقلل من مستويات السكر في الدم، كما تعزز إدارة الوزن، وتتمثل هذه التمارين في المشي بسرعة أو السباحة أو ركوب الدراجات.

علاج الإجهاد والتوتر

من الممكن أن يؤثر الإجهاد على مستويات السكر في الدم عن طريق تحفيز الاستجابات الهرمونية التي تزيد من إنتاج الجلوكوز، ويتم علاج الإجهاد بالتأمل أو تمارين التنفس العميق أو ممارسة اليوجا.