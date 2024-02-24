السبت 24 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

سبب عير متوقع وراء الشعور بالصداع بعد تناول الطعام

أسباب الشعور بالصداع
أسباب الشعور بالصداع بعد تناول الطعام

ينذر الشعور بالصداع بعد تناول الطعام مباشرة بالإصابة ببعض الأمراض وعلى رأسها داء السكري، والحساسية.

txt

منها الصداع النصفي.. أشهر الأمراض التي يسببها التوتر والإجهاد المزمن

أسباب الشعور بالصداع بعد تناول الطعام

ووفقًا لما ذكره موقع "اكسبريس"، قد يرتبط الشعور بالصداع بعد تناول الطعام بمرض السكري واضطرابات أخرى في وظائف البنكرياس، نظرًا لأنه عند وجود هذه المشكلة تضطرب عملية إنتاج الأنسولين في الجسم.

أسباب الشعور بالصداع بعد تناول الطعام

يحدث أثناء تناول الطعام أولا ارتفاع حاد لمستوى السكر في الدم، أي زيادة في نسبة السكر في الدم، وبعدها ينخفض مسببا نقص السكر في الدم، ما يسبب تجويع الدماغ، وبالتالي الشعور بالصداع.

في الوقت نفسه، قد يكون الصداع ناجمًا عن رد فعل تحسسي لبعض الأطعمة، أو رد فعل الدماغ على زيادة نسبة المواد السامة الموجودة في المضافات الغذائية في الدم.

الجريدة الورقية