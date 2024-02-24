النوم على وسائد عالية يسبب مرضا مميتا.. أطباء يحذرون من كارثة صحية

حذرت دراسة بريطانية حديثة من أن النوم على وسائد عالية، يصل ارتفاعها إلى 16 سم، قد يزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.

مخاطر النوم على وسائد عالية

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية، أوصى باحثو الدراسة بضرورة الإمتناع عن استخدام الوسائد التي يزيد ارتفاعها عن 15 سم، لأنها تسبب ثنيًا شديدًا للرقبة، والسبب في حوالي 10% من حالات تمزق شرايين في الرقبة.

مخاطر النوم على وسائد عالية

كما أثبتت الدراسة أن حوالي 2% من حالات السكتات الدماغية تحدث عندما ينسد الدم بجلطة، تكون ناجمة عن حدوث مشاكل الشريان الفقري التلقائي، ولدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 45 سنة، ترتفع النسبة إلى 10 %، حيث تسبب هذه الحالة تمزقًا صغيرًا في واحدة أو أكثر من طبقات الأنسجة الثلاث في الشريان، مما يؤدي إلى تعطيل تدفق الدم.

كما بحثت الدراسة عما إذا كان استخدام الوسائد العالية يزيد من خطر الإصابة بتشريح الشريان الفقري التلقائي، إذ اعتبرت الوسائد المرتفعة 12 سم، في حين اعتبرت 15 سم أو أكثر مرتفعة بشكل غير عادي، والتي يجبر استخدامها على دفع الذقن إلى الصدر، ما يسبب تلف الأوعية الدموية عند التقلب أثناء النوم.