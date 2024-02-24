تدريب الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 1000مدير مدرسة بالاسماعيلية

قام محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم بالاجتماع مع الدفعه الثانية من المبادرة الرئاسية ١٠٠٠ مدير مدرسة و المرشحون وفق الشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

وأكد خلال اللقاء بحضور إيناس احمد عبد الفتاح مدير إدارة التدريب بالمديرية على أهمية الاستعداد الجيد ليكونوا خير سفراء لتعليم الإسماعيلية.

مشيرا الي اهمبة ان يكون لدي الجميع مهارات الحاسب الالي والتواصل والانترنت وبرامج Microsoft office

الي جانب ضرورة أن يكون ملم بالاتجاهات المعاصرة في القيادة ولديه رؤية وادوات للتطوير الاداري وكذلك يمتلك قدرا مهما من ثقافة عامة ومتنوعة قياديا وإداريا.

وأوضح وكيل الوزارة الي ضرورة الاهتمام الحسن بالمظهر الي جانب اللياقة البدنية الذهنية مع اكتساب خبرات مرتبطة الثقافه العامة و معرفة المشروعات القومية الكبرى واهميتها خاصة ان الإسماعيلية تمتلك حظا وافرا منها