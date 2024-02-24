جلسه استشفاء للاعبى الزمالك بعد إنتهاء المران الأخير

استعدادا للقاء أبو سليم الليبي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خضوع اللاعبين لجلسة استشفائية بعد انتهاء مران اليوم.

وخضع اللاعبون لجلسات استشفائية بالثلج لتفادي الإجهاد العضلي عقب انتهاء مران اليوم.

وخاض الزمالك مرانه الرئيسي مساء اليوم على استاد 19 مايو 1956 استعداداً لمواجهة فريق أبو سليم الليبي.



ويلتقي الزمالك مع نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد بتوقيت مصر، على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.