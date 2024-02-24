أوكرانيا نجحت فى إزالة الخوف الداخلى لدى مواطنيها من روسيا

أكد عماد أبوالرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، أن أوكرانيا استطاعت أن تثبت للعالم والغرب تحديدًا أنها قادرة على التعاطي مع الأسحلة الجديدة النوعية التي ليست معتادة لديها.

وتابع “أبوالرب” خلال تصريحاته عبر فضائية" القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن كل ذلك جعلها تتوج بدحر القوات الروسية ومنع تفكيك القايدة السياسية ومنع إيقاف الدعم العسكري الغربي لكييف.

وأشار إلى أن الكل ينتظر انفراجة لوجود تسوية تنهي الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن في ظل ذلك تشعر كييف أنها حققت أكبر شيء وهو الوحدة الداخلية التي استطاعت أن تتجسد عندما شنت روسيا هجومها في فبراير 2022، حيث شهدنا وحدة غير مسبوقة في الداخل الأوكراني، حتى أحزاب المعارضة جمدت كل خلافاتها، والكل أصبح متحدًا نحو مواجهة الهجوم الروسي وما يهدد وحدة وسيادة أوكرانيا.

وواصل أبوالرب أن أوكرانيا نجحت في إزالة الخوف الداخلي لدى بعض مواطنين أوكرانيا من روسيا، مشيرًا إلى أن كييف شعرت أنها استطاعت أن تثبت بسالة الجيش والجنود الأوكران ووطنيتهم.

القوات الأوكرانية تنسحب من لاستوشكينو غرب أفدييفكا





وفي سياق متصل، أفادت صحيفة أوكرانية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الأوكرانية أعلنت انسحابها من بلدة لاستوتشكينو الواقعة غرب أفدييفكا.

وحسب سبوتنيك، قالت الصحيفة: "الجيش الأوكراني أبلغ عن انسحابه عن لاستوشكينو غرب أفدييفكا".

وفقًا لصحيفة "سترانا" نقلًا عن الجنود فإن أجنحة القوات المسلحة الأوكرانية وطرق الإمداد تحت التهديد، لذلك تم اتخاذ قرار الانسحاب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".

وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تنفيذ عملية لتحرير أفدييفكا بأقل الخسائر وأكد الوزير على استمرار العمليات الهجومية بعد تحرير المدينة باتجاه الغرب، حيث تم تحرير 72 كيلومتراً مربعاً.

وأشار شويغو إلى أنه بشكل عام، سيتم إدراج عملية تحرير المدينة في الكتب المدرسية لوزارة الدفاع. وتابع شويغو: "كلما طال أمد القتال في أوكرانيا أصبح الجيش الروسي أقوى وأكثر تجهيزًا".