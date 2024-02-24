باحث: روسيا تواجه الكثير من المشكلات الاقتصادية

أكد الدكتور رامي القليوبي، كاتب وباحث سياسي، أن روسيا تواجه الكثير من المشكلات الاقتصادية، بعد تجميد الأصول الخاصة بالدولة الروسية، بالإضافة إلى حظر التصرف بأموال عدد من المستثمرين.

وتابع “القليوبي” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، أن روسيا حسنت من علاقاتها الخارجية، وبالتالي عوضها بشكل مباشر عن التعثرات التي واجهها في الاتحاد الأوروبي، بل وتسبب في الكثير من المشكلات لدول الاتحاد الأوروبي.

و أشار إلى أن موسكو اعتبرت عمليتها الخاصة ردًا على مساعي أوكرانيا للانضمام لحل الناتو، والذي قد يشكل تهديد للدولة الروسية.

القوات الأوكرانية تنسحب من لاستوشكينو غرب أفدييفكا





وفي سياق متصل، أفادت صحيفة أوكرانية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الأوكرانية أعلنت انسحابها من بلدة لاستوتشكينو الواقعة غرب أفدييفكا.

وحسب سبوتنيك، قالت الصحيفة: "الجيش الأوكراني أبلغ عن انسحابه عن لاستوشكينو غرب أفدييفكا".

وفقًا لصحيفة "سترانا" نقلًا عن الجنود فإن أجنحة القوات المسلحة الأوكرانية وطرق الإمداد تحت التهديد، لذلك تم اتخاذ قرار الانسحاب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".

وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تنفيذ عملية لتحرير أفدييفكا بأقل الخسائر وأكد الوزير على استمرار العمليات الهجومية بعد تحرير المدينة باتجاه الغرب، حيث تم تحرير 72 كيلومتراً مربعاً.

وأشار شويغو إلى أنه بشكل عام، سيتم إدراج عملية تحرير المدينة في الكتب المدرسية لوزارة الدفاع. وتابع شويغو: "كلما طال أمد القتال في أوكرانيا أصبح الجيش الروسي أقوى وأكثر تجهيزًا".