السبت 24 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يدرس إنشاء أول فرع للنادي في مشروع مدينة رأس الحكمة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت مصادر مطلعة عن أن مشروع رأس الحكمة والذي وقعته الحكومة المصرية بالأمس مع تحالف الشركاء بالإمارات العربية المتحدة والذي تقوده ADQ راعي نادي بيراميدز، سيشهد إنشاء أول فرع لنادي بيراميدز خلال المرحلة المقبلة.

txt

صن داونز يرافق مازيمبي في ربع النهائي بعد الفوز على نواذيبو بدوري أبطال إفريقيا

كشفت المصادر عن أن الشركاء في المشروع في انتظار عودة المهندس ممدوح عيد رئيس النادي من رحلته إلى الكونغو، للاجتماع معه لحسم الموقف النهائي الخاص بالتصميم وشكل النادي الاجتماعي الخاص بنادي بيراميدز في رأس الحكمة، مع الاتفاق كذلك على إنشاء فرع ثاني للنادي في مدينة الشيخ زايد.

txt

نانت يهزم لوريان بمشاركة مصطفى محمد

المصادر أوضحت كذلك أن سفر المهندس ممدوح عيد مع بعثة بيراميدز أجل الاجتماعات التي كانت مقررة على أن تعقد بكثافة في الأيام المقبلة وخلال شهر رمضان المبارك للاتفاق على كافة تفاصيل المشروع.

 

الجريدة الورقية