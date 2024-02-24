بيراميدز يدرس إنشاء أول فرع للنادي في مشروع مدينة رأس الحكمة

كشفت مصادر مطلعة عن أن مشروع رأس الحكمة والذي وقعته الحكومة المصرية بالأمس مع تحالف الشركاء بالإمارات العربية المتحدة والذي تقوده ADQ راعي نادي بيراميدز، سيشهد إنشاء أول فرع لنادي بيراميدز خلال المرحلة المقبلة.

كشفت المصادر عن أن الشركاء في المشروع في انتظار عودة المهندس ممدوح عيد رئيس النادي من رحلته إلى الكونغو، للاجتماع معه لحسم الموقف النهائي الخاص بالتصميم وشكل النادي الاجتماعي الخاص بنادي بيراميدز في رأس الحكمة، مع الاتفاق كذلك على إنشاء فرع ثاني للنادي في مدينة الشيخ زايد.

المصادر أوضحت كذلك أن سفر المهندس ممدوح عيد مع بعثة بيراميدز أجل الاجتماعات التي كانت مقررة على أن تعقد بكثافة في الأيام المقبلة وخلال شهر رمضان المبارك للاتفاق على كافة تفاصيل المشروع.