نانت يهزم لوريان بمشاركة مصطفى محمد

شارك النجم المصري مصطفى محمد في فوز نانت على نظيره لوريان بهدف، اليوم السبت، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي.

سجل جان شارل كاستيليتو هدف فوز نانت في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

وتواجد مصطفى محمد في مباراة نانت ولوريان بشكل أساسي وكاد أن يسجل هدفًا من مقصية رائعة في الدقيقة 10، ولكن تم استبداله في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يحتل نانت المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة، بينما تجمد رصيد لوريان عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.