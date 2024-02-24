السبت 24 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نانت يهزم لوريان بمشاركة مصطفى محمد

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك النجم المصري مصطفى محمد في فوز نانت على نظيره لوريان بهدف، اليوم السبت، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي.

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سجل جان شارل كاستيليتو هدف فوز نانت  في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

وتواجد مصطفى محمد في مباراة نانت ولوريان بشكل أساسي وكاد أن يسجل هدفًا من مقصية رائعة في الدقيقة 10، ولكن تم استبداله في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني. 

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بهذه النتيجة يحتل نانت المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة، بينما تجمد رصيد لوريان عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

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