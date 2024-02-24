سكرتيرعام البحيرة يفتتح معرض" أهلاً رمضان "بدمنهور

إفتتح اللواء محمد شوقي بدر - سكرتير عام محافظة البحيرة ،وكامل غطاس السكرتير العام المساعد ، معرض أهلاً رمضان بأرض المعارض أمام سينما النصر بمدينة دمنهور، وذلك بحضور محمد كجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور، ومجدي الخضر - وكيل وزارة التموين بالبحيرة، ومفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية ،و سمير البلكيمى- مدير الرقابة التموينية.

والذى تم تنظيمه بالتنسيق مع مديرية التموين، والغرفة التجارية بالبحيرة، وبالتعاون مع الوحدة المحلية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

حيث تفقد أجنحة المعرض التى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات ، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء، وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق

وأكد السكرتير العام أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه بإستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.