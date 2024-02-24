وزير التربية والتعليم يشدد على تفعيل الغياب الإلكتروني في المدارس

شدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تفعيل الغياب الإلكتروني لطلاب المدارس.

ونبه وزير التربية والتعليم بحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة تطبيق الإجراءات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية، والعمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة.

وزير التربية والتعليم يوجه بتكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس

ونبه وزير التربية والتعليم بتكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس خلال اليوم الدراسي، موجهًا القائمين على المتابعة بالوزارة والمديريات بمتابعة المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمنوفية في حضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

واستعرض وزير التربية والتعليم الآليات التنظيمية، والإجراءات المتبعة في إطار الحرص على تطبيق السياسات التعليمية بشكل فعال وتعزيز العملية التعليمية وضمان حسن سير العام الدراسي.

وأكد وزير التربية والتعليم إتاحة مواد تعليمية وتدريبية قامت بإعدادها الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وتم إطلاقها مجانا على موقع الوزارة، والمديريات، والإدارات التعليمية، والمدارس.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن ذلك في ضوء تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، ومساعدة الطالب على التحصيل الدراسي، قامت الوزارة مع بداية العام الدراسي.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم تشكيل إدارة الدعم والتواصل بالوزارة، مشيدًا بدورها وجهودها فى هذا الإطار.

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة تعريف الطلاب من خلال الموجهين والمعلمين بالمواد التعليمية والتدريبية، وتوفير نسخة ورقية منها على الأقل بكل مدرسة للاطلاع عليها، مع أهمية قياس ردود الأفعال والتقييم لهذه المواد من أجل التطوير والتحديث.

واستعرض وزير التربية والتعليم آليات تنفيذ فترات المشاهدة لقنوات مدرستنا والتى يتم شرح الدروس فيها من خلال أشهر المعلمين، ويتم بث هذه الدروس فى المدارس، موجهًا بضرورة تعريف الطلاب بمواعيد فترات البث والمشاهدة والإعلان عنها في كل مدرسة.

ووجه وزير التربية والتعليم بمواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، من خلال اختيار أفضل المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بالمدارس المجهزة بكل إدارة تعليمية والتي تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، فضلًا عن السماح بحرية اختيار الطلاب للمعلمين.