وزير التربية والتعليم يفتتح مدرسة المساعي المشكورة الإعدادية الجديدة

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مدرسة المساعي المشكورة الإعدادية الجديدة (بنات) التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بعد اجراء الصيانة الكاملة لها من إحلال وتجديد.

ورافق الوزير والمحافظ، أثناء الافتتاح محمد موسى نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح نائب رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، ومحمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل، ووفاء صبحي مدير فرع الأبنية التعليمية بالمنوفية، وثريا منصور مدير عام الإدارة، والأستاذة نهي عبد الباقي مديرة المدرسة من خريجي المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة..الدفعة الأولى"، والقيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وزير التربية والتعليم يشهد عرضا طلابيا

وشهد وزير التربية والتعليم والمحافظ عرضًا فنيًا لطالبات المدرسة، كما تفقدا المدرسة والتى يبلغ عدد فصولها ١٦ فصلًا، وتضم عدد ٨٦٦ طالبة، كما تضم المدرسة معملًا للوسائط، ومكتبة ومسرح.

وتوجه وزير التربية والتعليم والمحافظ، عقب ذلك، لزيارة مدرسة الجيل الجديد الدولية بشبين الكوم، وهي استثمار مشترك بين المحافظة والقطاع الخاص، حيث تعد إضافة لمنظومة التعليم بالمحافظة، وأول تجربة استثمارية لتنمية الموارد الذاتية، والاستفادة من الأصول غير المستغلة بالمحافظة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وصممت المدرسة وفقًا لأحدث التصميمات الحديثة للمدارس الدولية، ومقامة على مساحة ٥٢٠٠ م٢ ويبلغ إجمالي عدد الطلاب بها ١٢٢٤ طالبًا وطالبة، بمراحل التعليم الأساسي والثانوي.