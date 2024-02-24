مانشستر يونايتد يتعادل مع فولهام بـ الدوري الإنجليزي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام مفاجأة قوية بالفوز على نظيره مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم فولهام في المباراة عن طريق اللاعب كالفن باسي في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني من المباراة، على الرغم من سيطرة لاعبي مانشستر يونايتد على مجريات وأحداث اللقاء، بينما تعادل اللاعب هاري ماجواير في اللحظات الأخيرة من المباراة عند الدقيقة 89.

فيما سجل هدف الفوز لفولهام في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة اللاعب أليكس أووبي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

وكان الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد أمام فولهام قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث لم يُشكل لاعبي مانشستر يونايتد خطورة على مرمى فولهام.

وارتفع ؤصيد فولهام للنقطة 32 في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 44 في المركز السادس.

وبدأ إيريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت، رافاييل فاران، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف

الوسط: برونو فيرنانديز، كاسيميرو، كوبي ماينو

خط الهجوم: أليساندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد، أوماري فورسون