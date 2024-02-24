السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خالد الجندي يُشيد بصفقة “رأس الحكمة”: السيسي يعمل لرخاء مصر

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

تحدث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات بشأن إقامة مدينة “رأس الحكمة”، موضحًا أن مصر لا تباع ولا تشتري، معقبًا: "مصر أكبر وأغلى من هذا الهراء الذي يروجه لقطاء الأوطان ومعدومو الانتماء، وفاقدو الأهلية وفاقدو التربية الذين شهروا بمصر". 

خالد الجندي يتحدث عن صفقة رأس الحكمة

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وأوضح “الجندي”، خلال تقديم برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، اليوم السبت، أن البلاد التي رويت بدماء الشهداء لا تباع، كما أن البلاد التي ضحى من أجلها الملايين والملايين لا تباع، والبلاد التي نجحت في الصمود رغم انهيار كل دول العالم.

 

وشدد على أن مصر بها خير خلق الله والتي يتواجد بها الكنيسة، متابعًا: "لا يوجد في العالم عنده حب وانتماء لهذا البلد زي المصريين، والرئيس السيسي يعمل في صمت وحكمة لرخاء البلاد، ألف مليون تحية للرجل الذي لم يخذل بلده".

 

وكان علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على توقيع مشروع “رأس الحكمة” بالأمس، مشددًا على أن هذه الصفقة تعتبر تأييد ونصر من الله سبحانه وتعالى.

مشروع رأس الحكمة:
وأوضح “الجندي”، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية “دي أم سي”، أن هناك فرحة شديدة بنصر الله بتوقيع مشروع “رأس الحكمة”، مؤكدًا أن هناك أمر أخر دليل على نصر الله، هو الشماتة فى الذين خسروا اليقين فى الله، اللى كانوا لا يثقون فى نصر الله على مصر.

 

وتابع: "بما تسمع رئيس الوزراء كان يقول إن المشروع مخطط يشمل تنمية مطروح والعلمين، وكذلك يستهدف جذب ٨ ملايين سائح، كل ما سمعناه فى المؤتمر امس يدعونا الى التفاؤل واننا على الطريق الصحيح بالله، وانا كنت اول واحد بقول اربطوا الازمة بثقتنا في الله، وكلنا ثقة فى الله وربنا نصرنا واراد الله ان يصفعهم على وجهوهم". 
 

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