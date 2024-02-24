دعاء زهران: مشروع رأس الحكمة جاء فى توقيت صعب وهام للغاية

أكدت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن مشروع رأس الحكمة، جاء فى توقيت صعب وهام للغاية، لأنه سيساعد الدولة فى تخطي الأزمة الاقتصادية.

وأوضحت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن هذا المشروع سيسهم فى تعزيز الخزانة المصرية بعائد يصل لـ 35 مليار دولار، بما يمثل انتعاشة للسوق الدولارية والنقد الأجنبي في مصر، لافتة إلى أن الدولة المصرية تسعى بكل جهودها من أجل دعم الاقتصاد الوطني، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المستثمرين المحليين

وأشارت إلى أن ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار المصري نتج عن أمان واستقرار الدولة المصرية والمستثمر بطبيعته يبحث عن مكان آمن ليضع أمواله واستثماراته في مكان مناسب، وأن الدولة عملت على تقديم تسيهلات كثيرة ساعدة فى جذب مثل هذه الاستثمارات العملاقة

وأكدت الدكتورة دعاء زهران، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية على بناء بينة تحتية عملاقة لجذب مثل هذه الاستثمارات الضخمة، وهذا نجاح كبير يحسب للقيادة السياسية، وللتخطيط الجيد.