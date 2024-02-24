السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بدء فعاليات اجتماعات ومؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات بالقاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

 بدأت اليوم اجتماعات مجموعات لجان العمل لاقليم إفريقيا والاجتماعات التحضيرية لمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا الـ 71 حيث اجتمعت أربع من اللجان الاقليمية الستة المخصصة لعقد اجتماعات متعمقة في مجالات السلامة والتقنية.

وقام المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات و الملاحة الجوية وعضو مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات (افريقيا) بالمرور علي اللجان وحضور اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمطارات ومتابعة سير العمل واعطاء توجيهات بتوفير كافة التسهيلات لتيسير الاجتماعات . 

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وتلعب تلك اللجان دورًا حاسمًا ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس الدولي للمطارات حيث تقوم بوضع جدول أعمال شامل يهدف إلى تطوير المواقف السياسية وصياغة الاستراتيجيات والسياسات لتوجيه افريقيا نحو تعزيز السلامة والأمن والاستدامة في مجال الطيران.

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