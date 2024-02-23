إصابة شخصين في حادث تصام سيارتين ربع نقل قرب مطار أسيوط

تلقت غرفة عمليات شرطة نجدة محافظة أسيوط إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل، أول طريق جحدم اتجاه شركة البترول، انتقلت فرقة من رجال الأمن العام والمباحث الجنائية إلى الموقع للتحقيق في الحادث تحت إشراف اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط واللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية بأسيوط وفور وصولهم إلى موقع الحادث، تبين أن الاصطدام كان قويا وتسبب في تضرر كبير للسيارتين.

وتم تحرير محضر بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين المتسببين في الحادث.

وتم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط لتلقي العلاج اللازم. تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد حالتهما الصحية ومتابعة التطورات. وقد تبين أن حالة "فوزي ص. ا" ويبلغ من العمر 60 عاما تستدعي بعض الإجراءات الطبية الإضافية نظرًا للارتجاج الذي تعرض له. أما "محمد ص. ا" ويبلغ من العمر 35 عاما فكانت إصابته أقل خطورة واقتصرت على بعض الكدمات البسيطة في الجسم.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل فرق الإنقاذ والإسعاف التابعة للدفاع المدني والإسعاف، وقد باشرت الجهات المعنية في فحص موقع الحادث وتحديد أسبابه وظروفه، وتم فتح تحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.