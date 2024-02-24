رمضان 2024.. أصالة تغنى "الحظ" تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر

تغنى النجمة أصالة تتر مسلسل نعمة الافوكاتو، بطولة النجمة مى عمر، المقرر عرضه فى رمضان المقبل ، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامى.

أصالة ومي عمر

حيث تقدم صولا اغنيتين الاولى بعنوان الجوكر، من كلمات حسام طنطاوى، وألحان خالد نبيل، كما تقدم أغنية التتر بعنوان " الحظ" من كلمات محمد عبد المنعم، والحان مدين، وتوزيع اماديو.

وكانت طرحت شاهد بوستر تشويقي رسمي جماعي لأسرة مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذى تقوم ببطولته النجمة مى عمر، ومقرر عرضه على شاشتها وقناة mbc مصر في شهر رمضان المقبل 2024.

أصالة ومي عمر ومحمد سامي

ومن المقرر أن تقدم مى عمر في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" درامية اجتماعية تشويقة مثيرة، ويشارك في بطولة العمل أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهري، سامي مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر.

مي عمر

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" تأليف، محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقي وتجسد خلاله مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة سعيد أبو علب المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة.

يذكر أن مى عمر قدمت في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

بوستر جماعي لأسرة مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

وكانت انتقلت أسرة مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، بطولة النجمة مي عمر الى أحد المحاكم لاستكمال تصوير العمل الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل من 15 حلقة، من إخراج محمد سامى.

حيث صورت مى عمر عدة مشاهد في مرسى المراكب بمنطقة التحرير، حيث تجسد مى عمر شخصية محامية تقع في أزمة مع زوجها أحمد زاهر وتتخلل تلك الأزمة عدة مشاكل في حياتها الأسرية.

وكانت حرصت الفنانة مي عمر، على تهنئة زوجها المخرج محمد سامي بعيد ميلاده.

حيث شاركت مي عمر جمهورها صورة تجمعها بالمخرج محمد سامي وعلقت عليها قائلة: “عيد ميلاد سعيد للشخص الأكثر محبة، أحب مشاركة الحياة معك، صديقي المفضل العبقري، شكرًا لكونك على طبيعتك”.

وكان تصدر مسلسل جعفر العمدة، تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد الإعلان عن تقديم الجزء الثاني من العمل بالموسم الرمضاني 2024 المقبل.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة:

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك شركات عدة للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وكان طرح الفنان أحمد سعد أحدث أغانيه " سبب فرحتي " وهي ديو غنائي يجمعه مع الفنانة أصالة نصري وذلك تزامناً مع عيد الحب .

الأغنية من ألحان أحمد سعد وكلمات محمد شافعي وتوزيع محمد عاطف الحلو .



ومن المقرر أن يتم غنائها لايف لأول مرة يوم الأربع المقبل ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت .



ويعيش أحمد سعد حالة من النشاط الفني بعد أن قدم عدد من الأغنيات المنفردة خلال الفترة الماضية إحتل بهم صدارة التريند وكانت أخر أغنياته " بعتذرلك" اللى تعاون فيها مع الملحن إسلام رفعت .