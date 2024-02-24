رمضان 2024.. بوستر تشويقي لـ فتحي عبد الوهاب فى الحشاشين

طرحت منصة Watch it الرقمية، بوستر تشويقي للفنان فتحي عبد الوهاب لمسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024، على شاشات المتحدة.

فتحي عبد الوهاب

وفى نفس السياق، ينتظر الجمهور فى رمضان انطلاق عرض مسلسل “الحشاشين” بشغف شديد خاصة أنه يعد من الأعمال الفنية الضخمة انتاجيًا فى الموسم الرمضاني.

وتراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على المسلسل بقوة ووفرت له ميزانية ضخمة وكل الامكانيات المتاحة حتي يظهر العمل للجمهور فى أحسن صورة.

كريم عبد العزيز

كما يضع جمهور النجم كريم عبد العزيز رهانًا كبيرًا عليه، خاصة انه يجسد شخصية "حسن الصباح" فى مسلسله الجديد “الحشاشين” ويخوض رحلة مليئة بالمغامرات في عمل سيكون ملحميًا تاريخيًا.

كريم عبد العزيز

كما تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

ويلعب النجم كريم عبد العزيز الشر لأول مرة فى مشواره الفني وسيكون فى اختبار صعب فى الماراثون وسط الأعمال الضخمة المنافسة، فهل سينجح كريم فى تصدر التريند وخطف الأنظار وينال اشادات الجميع، وهذا ما ستكشفه لنا الحلقات الأولى فى المسلسل.

كريم عبد العزيز

ويجسد كريم عبد العزيز شخصية حسن الصباح الدور الذى يعد تحديًا كبيرًا لكريم عبد العزيز، يحمل فى طياته رهانا كبيرا من قبل النجم الأكثر تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية والعربية، بآخر أفلامه بعدما يقدم فى العمل شخصية تحمل الشر للمرة الأولى بمشواره الفنى.

وكان صور فريق العمل عدداً من مشاهد المسلسل في كازاخستان واستغرق التصوير من يقرب من 10 أيام، قطع من خلالها مخرج العمل شوطاً كبيراً في تصوير العمل بشكل كامل، ومن المقرر أن ينتقل التصوير إلى ديكورات آخرى خلال الفترة المقبلة .

حرص النجم كريم عبد العزيز على مشاركة جمهوره أول صورة لشخصية حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين الذى يجدسها فى مسلسل "الحشاشين".

وظهر كريم عبد العزيز على ظهر حصان، مرتديًا ملابس قديمة تناسب الفترة الزمنية التى تدور فيها الأحداث.

كريم عبد العزيز

دخل النجم كريم عبد العزيز لوكيشن تصوير مسلسله الجديد “الحشاشين”، الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

من هم طائفة الحشاشين؟



تأسست طائفة الحشاشين على يد الحسن الصباح الذي كان في بلاط السلاجقة في وقت من الأوقات وكان حقود على الوزير نظام الملك لأنه كان يعارض أفكاره المتطرفة دائما، وترك الحسن الصباح البلاط السلجوقي وأتى إلى مصر التي كانت وقتها تحت الحكم الفاطمي على يد الخليفة المستنصر بالله وأقام في مصر فترة ولكنه كان على عداء مع الوزير الذي كان نفوذه طاغيا في ذلك الوقت بدر الدين الجمالي، فكان ذلك سببا في أن يستهدفه بدر الدين، الأمر الذي جعل الحسن الصباح يفر هاربا إلى أصفهان، ولكن قبلها مر على عدد من البلاد التي تحت حكم العباسيين التي كان يدعو فيها الشباب للانضمام إلى طائفته، وبعد أن شكل قاعدة كبيرة وقويه في وسط الدول السلجوقية والعباسية أراد أن يصنع لنفسه حصنا منيعا يحميه، فاقتحم قلعة الموت في فارس وجعلها مركز البداية لاستمرار التوسع في دعوته.

كريم عبد العزيز

مسلسل الحشاشين 2024.. قصة الطائفة المنظمة لأقوى عمليات الاغتيال على مر التاريخ



كانت قلعة الموت مليئة بالحدائق الجميلة والأشجار البديعة والطبيعة الخلابة بجانب الفتيات الجميلات فيها، وكان الحسن الصباح يقنع الفتيان بالانضمام إليه ويوهمهم بأنه يملك مفاتيح الجنة من خلالها، حيث كان يستخدم بعض الأعشاب والنباتات أو حساء يسقيهم إياه، يجعلهم ذلك يغرقون في النوم لفترة كي ينقلهم إلى الحديقة التي كانت مغلقة وكانت سرا لا يعلمها إلى بعض من خدمه، فيستيقظ الشبان ويرون أنفسهم في عالم بديع لا تشوبه شائبة وفيه كل الملذات التي يعشقونها، وفي النهاية تسقيهم الفتيات الحساء الذي يعيدهم إلى النوم ثانية ثم يخرجونهم من حديقة القلعة، فيقتنع الشباب يؤمنون إيمانا تاما بدعوة إمامهم الحسن بن الصباح، بل وينفذون أوامره مهما كانت طبيعتها، ولذلك كان مستعدين استعداد تاما لأن يغتالوا الشخصيات المهمة ويضحون بأنفسهم بعد ذلك حيث أنه من الصعب هروبهم، وأتى هذا الاستعداد من اقتناعهم بدخولهم الجنة التي أراهم شيخهم إياها.

كريم عبد العزيز

وكان النجم كريم عبد العزيز قد طرح برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين.

وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".

كريم عبد العزيز

أبطال الحشاشين



مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض وسامي الشيخ ونور إيهاب وسارة الشامي ونور محمود وعصام السقا ومروان نشأت ومحمد سليمان ومحمد فراج ورياض الخولي وميمي جمال وعبد العزيز مخيون ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إنتاج تامر مرسي ومن إخراج بيتر ميمي.