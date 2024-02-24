الغثيان والقشعريرة علامات تدل على تسمم حاد في الجسم

كشف المعالج أندريه زفونكوف، أن أعراض الدماغ تشير إلى تسمم حاد في الجسم بنوع ما من السموم.

وحذر المعالج زفونكوف في محادثة مع إذاعة سبوتنيك من أنه عندما يكون الجسم مخمورا، يمكن أن تحدث أعراض دماغية - سلسلة من التغيرات غير المواتية في حالة الشخص، الناجمة عن اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي.

وأكد أن تطور الأعراض الدماغية يعد إشارة خطيرة وتتطلب مراجعة الطبيب، وإذا لوحظت الدوخة والغثيان والقشعريرة وتغميق العينين والمشية غير المستقرة وضعف اختبار إصبع الأنف (لا يلمس الشخص أنفه بإصبعه وعيناه مغلقة) فهذا يشير إلى موقف خطير إلى حد ما حيث أنه وذكر الخبير أنه من الضروري استشارة الطبيب.

وفقا لزفونكوف، هناك عوامل مختلفة يمكن أن تسبب هذه الحالة ويمكن أن يكون إما التسمم الغذائي أو التسمم بالمواد التي تنتجها أورام المخ.

وحذر الخبير من أنه حتى لو ظهرت أعراض الدماغ بعد ظهور علامات واضحة لعسر الهضم، فإن زيارة الطبيب لا تزال ضرورية، لأن المشكلة قد تكون أكثر خطورة مما تبدو.

وأشار زفونكوف أيضًا إلى أعراض أخرى قد تشير إلى التسمم وتتطلب استدعاء سيارة إسعاف.

انخفاض في ضغط الدم.

معدل ضربات القلب بطيء جدًا أو سريع.

شحوب.