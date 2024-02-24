السبت 24 فبراير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 14 تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

ازالة التعديات ببنى
ازالة التعديات ببنى سويف

تابع الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في المرحلة الثانية من الموجة الــ 22 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى بدأت " اليوم"تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف. 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير ،الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، وتضمن  إزالة 14 حالة تعد على مساحة 21 قيراطا من الأرض الزراعية، في اليوم الأول من المرحلة الثانية والتي تستمر حتى منتصف مارس المقبل  وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير،فبراير،مارس، أبريل وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الجاري" وتم خلالها إزالة 240 حالة  تليها المرحلة الثانية " الحالية" من 24 فبرايرإلى 15 مارس،على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024
 

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الجريدة الورقية