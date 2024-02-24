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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

مجلس الأعمال السعودي الأميركي يخطط لزيادة الشراكة التجارية بين البلدين

علما السعودية وأميركا
علما السعودية وأميركا

أعلنت الرئيس المؤقت والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأميركي سوزان ليندمان، إن المجلس يحتفل العام الحالي 2024 بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسه مواصلاً التزامه بتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين.

 

وقالت ليندمان إن ذلك يأتي مع وصول الصادرات الأميركية إلى المملكة إلى 13.87 مليار دولار في عام 2023، وسط ما يشهد من توقعات مزدهرة للعلاقات التجارية بين البلدين.

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وحول مشاركة المجلس في قمة الأولوية المنعقدة في ميامي مع الوزارات والهيئات السعودية الرئيسية قالت: "إن المجلس يؤكد التزامنا بتسهيل الشراكات، من خلال التواصل المستهدف، والبعثات، واجتماعات المائدة المستديرة التنفيذية، والندوات في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ مما أدى إلى زيادة الوعي بالفرص الواسعة للتجارة والاستثمار بين البلدين"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

 

وأضافت أنه يتم التخطيط لمواصلة هذا التواصل من خلال العديد من الأحداث على المستوى التنفيذي والندوات عبر الإنترنت والبعثات التجارية وغيرها.

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