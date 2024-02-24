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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صدام جديد يشعل أزمات أسوان

هشام زكريا
هشام زكريا

شهد نادي أسوان أزمة جديدة بسبب سياسة معتز فقير عضو مجلس ادارة النادي والمشرف على فريق الكرة، والذى دخل في صدام غير معلن مع الجهاز الفني بقيادة هشام زكريا ومساعدة تامر أبو جبل المدرب العام على خلفية رفض تواجده مع الفريق بعدما تسبب في أزمات متلاحقة للفريق ودخوله في العديد من المشاكل مع اللاعبين. 

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وأكد مصدر داخل الجهاز الفني أن الأزمات الدائمة التي يتسبب فيها المشرف على الكرة دفعت المدير الفني إلى طلب عدم تواجده مع اللاعبين حفاظا على مسيرة الفريق فى المباريات القادمة لضمان البقاء في دوري المحترفين للمنافسة على الصعود للممتاز مرة أخرى.

وأضاف المصدر أن كثرة المشاكل والازمات تؤثر بالسلب وتهدد مسيرة الفريق فى المباريات المقبلة، خاصة مع وجود المشرف على الكرة والذى يسعى بقوة لتطفيش الجهاز الفني واللاعبين. 

ومنح المدير الفني ومساعده تامر أبو جبل مهلة أخيرة إلى مجلس الإدارة لحل كافة الأزمات ، وإبعاد المتسبب في الأزمات حرصا على مسيرة زهرة الجنوب.

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