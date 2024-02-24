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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

خبيرة اقتصادية: مشروع رأس الحكمة سيؤدي إلى خفض المضاربة على الدولار

الدكتورة زهرة مدني
الدكتورة زهرة مدني الخبيرة الاقتصادية

في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد الإلكترونية" قالت الدكتورة "زهرة مدني" الخبيره الاقتصادية ومستشار الامين العام لشؤون الاقتصاد والاستثمار بمجلس الوحده الاقتصاديه، إن اتفاقيه راس الحكمه سوق تقوم على توفير سيولة نسبية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة" وتقوم على تشجيع الاتفاق المباشر.

 

وأضافت مدني، أن مشروع رأس الحكمة سيؤثر بالتبعيه على انخفاض المضاربه على الدولار، لكن ستظل مشكله الدولار تحتاج إلى متابعة سياسات من الدوله، مضيفة، أن من اهم هذه السياسات هو العمل على ملف الإستثمار والحد من سياسه تشجيع الإقتراض وبث الثقه في تعاملات المستثمرين الدولاريه وخاصه المرتبطة بالإنتاج والتصدير والتجاره البينيه.

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وتوقعت الخبيرة الاقتصادية، أن تكون اتفاقية رأس الحكمة بداية لعدة صفقات استثمارية، سوف تسعى لها الدولة خلال الصفقات القادمه  لزيادة موارد الدولة الدولاريه.

 

وأشارت، إلى أن مصر قامت بخطوه هامه لـ تحفيز وجذب الإستثمارات الفتره الحاليه، وهي انشاء المحكمة العربيه التي تقوم بفض النزاعات الاستثمارية لأي مستثمر اجنبي في مصر في وقت قياسي، مشيرة، بأنه أمر جيد وخطوة هامة في الفترة الحالية بالنسبة للمناخ الاستثماري التي تشهده مصر.

 

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