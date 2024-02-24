السبت 24 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

خلال مشاركته في الاجتماع الخامس المشترك اليوم

العشري: لقاء الغرف التركية دفعة قوية لإقامة شراكات لزيادة الاستثمار في القطاعات المختلفة

بوابة الوفد الإلكترونية

اكد ايمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ان اللقاء المشترك للغرف العربية والتركية يمثل اهمية خاصة وسيكون له مردود ايجابي علي دعم العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين الدول العربية وتركيا.

txt

سكرتير عام اتحاد الغرف: الرخصة الذهبية عنصر جذب للاستثمار الأجنبي والمحلي

txt

غرفة العقارات: مشروع رأس الحكمة يحول مصر إلى وجهة استثمارية إقليمية

 


جاء ذلك في تصريحات ل( العشري ) خلال مشاركته اليوم في  الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية الذي نظمة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بمشاركة شريف يحيي ناىب رئيس غرفة القاهرة.
واكد ( العشري ) اهمية التجمع اليوم في ظل تشجيع القيادة السياسية المصرية علي راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في كافة القطاعات وايضا في ظل مرحلة التنمية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.
 وقال رئيس غرفة القاهرة ان مناقشات وجلسات اليوم ترفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري في ظل الإمكانات والموارد الماديّة والبشريّة الهائلة التي تمتاز بها البلاد العربيّة وتركيا، 
وان القطاع الخاص العربي والتركي له دور هام  في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين بلادنا إلى مستوى أكبر.
وشدد (العشري )" علي اهمية التنمية والتكامل الاقتصادي وما لهما من أثر كبير  في التقدم والتطور والاستقرار  وهو هدف أساسي نعمل عليه في اتحاد الغرف التجارية مشيرا الي أن هذا النوع من العلاقات يعتبر الاهم في توطيد العلاقات الاقتصادية العربية  التركية في ظل احتياجنا للمزيد من الجهود المشتركة لتشجيع إقامة المشروعات  وتوسيع مجالات الاستثمار في القطاعات المختلفة.

مواد متعلقة

غرفة العقارات: مشروع رأس الحكمة يحول مصر إلى وجهة استثمارية إقليمية

برتوكول تعاون مشترك بين غرفة سوهاج وأسوان لتبادل المعلومات والخبرات بالأسواق والمعارض التجارية

سكرتير عام اتحاد الغرف: الرخصة الذهبية عنصر جذب للاستثمار الأجنبي والمحلي
الجريدة الورقية