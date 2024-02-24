رؤساء وزراء 3 دول أوروبية يصلون كييف في الذكرى الثانية للحرب مع روسيا

وصل رؤساء وزراء إيطاليا وكندا وبلجيكا اليوم السبت إلى العاصمة الأوكرانية كييف لإظهار دعمهم لأوكرانيا بالتزامن مع حلول الذكرى الثانية للحرب مع روسيا.

ووصلت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ونظيريها الكندي جاستن ترودو والبلجيكي أليكساندر دي كرو إلى كييف ليلا بالقطار بعدما انطلقوا من بولندا، وذلك حسبما نقل "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية.

ومن المقرر أن تعقد ميلوني في وقت لاحق من اليوم لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من قادة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

وكانت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد وصلت إلى كييف في وقت سابق من اليوم لإظهار الدعم لأوكرانيا في حربها المستمرة منذ عامين ضد روسيا.